عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال قافلة بالبحيرة..تقديم خدمات طبية وتثقيف صحي وعقد ندوات توعوية بكفر الدوار

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار قافلة سكانية بمركز شباب الكريون التابع للوحده المحلية لقرية بولين وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

txt

تشميع معدية في كوم حمادة بالبحيرة لعدم تجديد التراخيص

txt

مسافة السكة.. تدشين أكبر مبادرة شبابية للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية بالبحيرة.. صور

ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

حيث تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 536 (83 باطنة - 65 أطفال - 73 جلدية - 30 فحص سرطان ثدي - 20 أمراض مزمنة- 15 أورام  ) وتثقيف صحي لعدد 250 سيدة حول الصحة الانجابية و خطورة الزواج المبكر للأم والجنين والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرا وتم توفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة ، كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 250 من الأغنام و 30 أبقار و22 جاموس.

 

وشاركت الشباب والرياضة بتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز ورسم على وجوه الأطفال بالإضافة الي مشاركة السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة بدمنهور بورشة حكى وقراءة قصص.

كما شاركت الأوقاف والأزهر بعقد ندوات حول الأخلاق وأهميتها في تربية النشئ وأهمية الانتماء للوطن والتصويت فى الانتخابات بالإضافة إلى عقد ندوة حول التغذية السليمة وأهميتها على صحة الأطفال من خلال الإدارة التعليمية بالمركز.

وتم تقديم خدمات لعدد 64 حالة ما بين استشارات ومتابعة الاستعلام عن الحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية، كما تم توزيع 60 أسطوانة غاز بسعر المصنع.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع القوافل الطبية الوحده المحلية تكثيف القوافل الطبية والسكانية تكافل وكرامة قافلة سكانية قوافل الطبية محافظة البحيرة معاش تكافل وكرامة مكتبة مصر العامة بدمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

ذعر تام.. إصابات بين المستوطنين بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية على عسقلان| فيديو

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

ترشيحاتنا

إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف 3 مواقع لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

أنا جعانة يا عمو..كلمات مؤثرة لطفلة فلسطينية فقدت أسرتها في قصف إسرائيلي

فصائل فلسطينية: استهدفنا 6 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس

الجيش اللبناني: استشهاد جندي وإصابة 3آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا

أعنف أيام الحرب.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن معارك خان يونس

من المسافة صفر.. كتائب القسام تعلن الإجهاز على 10 جنود إسرئيليين اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. فاطمة البنوي تتألق في مهرجان البحر الاحمر بهذه الإطلالة

خايف على الأهلي| كأس العالم للأندية مش هزار.. إعلامي شهير يثير القلق

7 أشخاص ممنوعين من لقاح الإنفلونزا الموسمية.. اعرفهم

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

فيديو

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

صدمة تنتظر الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ