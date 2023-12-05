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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشميع معدية في كوم حمادة بالبحيرة لعدم تجديد التراخيص

غلق و تشميع المعديات
غلق و تشميع المعديات بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بغلق وتشميع معدية بقرية كوم شريك لعدم تجديد التراخيص اللازمه لها والتي تعمل على فرع رشيد بين أبوالخاوي وبحيرة ديناصورو بالمنوفيه ، وتم الغلق لحين الإنتهاء من تجديد الترخيص.

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وقامت الوحدات المحلية بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها تضمنت تلك الحملات فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة.

وشددت الدكتوره  نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على التزام اصحاب المعديات بكافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة وكذا توعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع الانتخابات الرئاسية كافة الشروط المطلوبة غلق وتشميع نائب محافظ البحيرة

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