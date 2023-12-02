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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء العمل بكوبري مشاة بلقطر الشرقية استجابة لمطالب المواطنين بالبحيرة

إصلاح الطرق بالبحيرة
إصلاح الطرق بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تفعيل التواصل مع المواطنين والإلتقاء بهم، للوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم من الخدمات والمرافق العامة التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها.

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مشيرة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ كوبرى مشاه بقرية بلقطر الشرقية بابو حمص وذلك استجابة لطلبات المواطنين ولتيسير تنقلاتهم خصوصا اطفال المدارس الذين يتحملون مشقة كبيرة أثناء ذاهبهم الى مدارسهم حيث سيؤدى كوبرى المشاه الى راحتهم وتوفير الوقت .

ياتى ذلك فى اطار الإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

البحيرة مطالب المواطنين محافظ البحيرة نائب محافظ البحيرة القطاعات الخدمية الدكتورة نهال بلبع الخدمات والمرافق العامة

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