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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. رفع 402 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.

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 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 96 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق ( الجيش ، افلاقة ، الشاذلى، النافورة ،المستشفى ، رواد الوادى).

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود حملة مكبرة بمحيط المدارس وشارع الجمهورية أسفرت عن رفع 219 حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك.

بالإضافة إلى رفع 87 حالة إشغال بأبو حمص وتحرير 15 محضر إشغال طريق.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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