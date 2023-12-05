فرج عامر: أقدر أحمد سامي وهدف سموحة المربع الذهبي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فوز الفريق السكندري أمام نادي فاركو أمس ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز كان مهم للغاية فى مشوار الفريق فى البطولة.

وقال فرج عامر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة فاركو صعبة أمس والفوز كان مهم، لأننا كنا نواجه فريقا قويا يملك جهازا فنيا ولاعبين على أعلى مستوى، وحتي المحترفين كانوا مميزين، لذلك أحمد سامي تعامل مع المباراة بصورة رائعة.

وأضاف: "أقدر أحمد سامي للغاية واتعامل معه بحب لأنه مميز والحمد لله أنا قدمت مدربين كثيرين للكرة المصرية ، ولكن أحمد سامي رجل جاد وصادق وأنا احب هذا التعامل.

وتابع:" أحمد سامي مش جاي ياكل عيش فى سموحة وله تطلعات رائعة مع الفريق، وهدفنا هذا الموسم المربع الذهبي.

ويذكر أن فريق سموحة استطاع الفوز أمام نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.