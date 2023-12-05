سر التألق مع سموحة.. فادي فريد يكشف سبب تميزه في مواجهة فاركو|فيديو

أعرب فادي فريد، مهاجم نادي سموحة، عن سعادته بفوز فريقه السكندري على فاركو بالمواجهة التي جرت مساء أمس، الاثنين، في الدوري المصري الممتاز.



وقال فادي فريد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن ثقة أحمد سامي، مدرب نادي سموحة، وكلماته كانت بمثابة الحافز له للظهور بشكل مميز خلال لقاء فاركو.

وأضاف فادي فريد: "أتمنى أن أحافظ على هذا المستوى كى أثبت أنني صفقة قوية وإضافة لخط هجوم سموحة، وأتمنى المنافسة على لقب هداف الدورى هذا الموسم".



ونجح نادي سموحة في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة بفوزه على ضيفه فاركو بنتيجة 2-1، على ستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم فاركو بهدف سجله وليد فرج في الدقيقة 45+3، لكن المهاجم فادي فريد قلب الطاولة لصالح فريقه سموحة بتسجيل ثنائية في الدقيتين 53 و59.

ورفع فادي فريد رصيده إلى 5 أهداف متساويا مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، صانع ألعاب زد، والجزائري أحمد قندوسي، لاعب سيراميكا كليوباترا، وحسام أشرف، مهاجم بلدية المحلة، خلف الأنجولي مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، والمغربي أحمد بلحاج، صانع ألعاب الجونة، اللذين يحتلان الصدارة برصيد 6 أهداف.



وحقق سموحة فوزه الأول على حساب فاركو بعد 4 مواجهات سابقة بين الفريقين، كما أن سموحة استعاد نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات كاملة بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 يوم 5 أكتوبر الماضي.