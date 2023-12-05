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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يفجر مفاجأة عن استعارة كريستو وزعلوك من الأهلي .. تفاصيل

فرج عامر
فرج عامر

علَقَ محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على الفوز الذي حققه الفريق على فاركو 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل".

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وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":

سموحة نجح في تحقيق فوز ثمين وفي غاية الأهمية أمام فريق منظم ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني جيد بقيادة خالد جلال، وارتقى الفريق 7 مراكز دفعة واحدة في جدول الدوري، وأصبح في المركز السادس بعد أن كان في المركز الثالث عشر قبل المباراة.

وتطرق محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة للحديث عن تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، قائلًا:

بدأنا بالفعل بعقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد سامي، لحسم صفقات يناير، وطلبنا استعارة التونسي محمد الضاوي كريستو، ومحمد أحمد زعلوك، لاعبي الأهلي، وننتظر رد مجلس إدارة القلعة الحمراء.

فرج عامر سموحة دوري نايل

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