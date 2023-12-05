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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

6 صفقات جديدة.. محمد فاروق يكشف خطة الزمالك لتدعيم فريق الكرة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق، آخر التطورات بشأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة الحالية، قائلا إن هناك اتجاه قوي لرحيل سامسون أكينولا عن صفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع اقتراب فتح باب القيد من جديد وحل أزمة سبورتنج لشبونة وإمكانية إبرام الفريق صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة. 

حديث حول الزمالك

وأضاف "فاروق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أن سامسون أكينولا هو الأقرب للرحيل خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اللاعب لديه عروض من قطر وعروض من دول أخرى، وفقا لتصريحات وكيله، لكن حتى الآن لا يوجد أي عروض جدية بالنسبة للاعب، وفي حال عدم اقتناع معتمد جمال في الفترة المقبلة باللاعب سيكون رحيله قريبا بشكل قوي عن صفوف الزمالك. 

وتابع محمد فاروق، أن الزمالك وضع خارطة الطريق حال فك القيد خلال الفترة المقبلة، وتشمل الخطة التعاقد مع 6 صفقات جديدة، وهؤلاء اللاعبين في مراكز رأس الحربة، والجناح الأيسر، وخط وسط مدافع ووسط مهاجم، وظهير أيسر ومدافع وحارس مرمى، وذلك وفقا لميزانية نادي الزمالك في الفترة الحالية. 

واستكمل أن الزمالك يعاني من أزمة مالية في ضوء غرامة إيقاف القيد ومستحقات اللاعبين، وتم وضع ميزانية للتعاقد مع اللاعبين، وإدارة الزمالك ستعاني عند التفكير في إبرام الصفقات في الفترة المقبلة. 

محمد فاروق سامسون اكينولا الزمالك برنامج البريمو فك القيد

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