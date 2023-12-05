إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين أنه لا إمكانية لاستعادتهم جميعا الآن

أفاد إعلام إسرائيلي، أن نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين أنه لا إمكانية لاستعادتهم جميعا الآن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأكد إعلام إسرائيلي:" فوضى جرت في اجتماع عائلات المحتجزين مع المجلس الوزاري برئاسة نتنياهو".

ونقلت وكالة رويترز عن قائد عسكري إسرائيلي: :" قواتنا تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة".

وأضافت رويترز عن قائد عسكري إسرائيلي: :"قواتنا تتواجد في قلب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وفي سياق متصل أعلنت كتائب القسام انها استهدفت غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا ان مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت أكثر من 70 قذيفة خلال ساعة واحدة على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واكدت صفا نقلا عن مصادر طبية ان عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في الشوراع بمناطق شمالي القطاع في ظل محاصرة المستشفيات وتعطّل مركبات الإسعاف والدفاع المدني بفعل الاستهداف ونفاد الوقود.