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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمرة الأولى في مصر.. عربات فض الشغب المصفحة من إنتاج العربية للتصنيع|صور

عربة فض الشغب
عربة فض الشغب

أشاد اللواء أسامة عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية للمركبات بعربات فض الشغب المصفحة من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.


جاء ذلك خلال تفقده جناح الهيئة بفعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023، والذي يقام خلال الفترة من ٤ -٧ ديسمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اطلع  اللواء أسامة علي القدرات التصنيعية لهذه العربات.

لأول مرة في مصر

يذكر أن عربة  فض الشغب المُصفحة ( قادر-1) تم إنتاجها بمصانع الهيئة ولأول مرة في مصر بمستوى حماية (B4) وممانعة حتى (7.62 × 39 ) وتم تجهيزها بالعديد من التجهيزات طبقاً لمطالب وزارة الداخلية علما بأن امتلاك هذه القدرة يُمكن الهيئة من تنفيذ أيه تجهيزات طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة من قبل أي جهة من الجهات المعنية.

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العربية للتصنيع عربة فض الشغب الداخلية الشرطة أيديكس 2023 EDEX عربات فض الشغب السيسي وزارة الداخلية

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