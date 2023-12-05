يبدأ الموسم اليوم| لماذا تتربع مصر على عرش تصدير الموالح؟

أصبحت مصر المصدر الأول في العالم لـ الموالح على مدار الثلاثة أعوام السابقة علي التوالي، حيث تجاوزت ال 2 مليون طن للموسم التصديري 2022/2023 و عليه يعكف الحجر الزراعي المصري علي استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج واستمرار فتح الأسواق الجديدة.



وفى هذا الصدد ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن مصر تتربع على عرش الموالح عالميا لأن لدينا مساحات كبيرة من زراعتها بمصر، موضحًا أننا سبقنا دولة إسبانيا فى تصدير الموالح نظرا لجودة الموالح المصرية وهذا مايتفق عليه دول العالم، كما تفوقت أيضًا على جنوب أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، وكذلك تغزو الموالح المصرية أكبر الأسواق العالمية كأسواق الاتحاد الأوروبى وروسيا والصين والسعودية والعراق.

أسباب الجودة



وكشف "أبوصدام " عن أسباب جودة الموالح المصرية وتميزها عن غيرها على مستوى العالم ، قائلا :" جودة التربة ، واعتدال المناخ نسبيا، والخبرة فى زراعتها ، كما أن الجهود الحكومية الكبيرة ساهمت فى الحفاظ على الأسواق العالمية التى تستورد الموالح المصرية وجذبت أسواق جديده فى إطار الحرص على زيادة الصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف "نقيب الفلاحين " أن الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الدولية واحكام الرقابة والفحص خلال جميع مراحل الإنتاج والتصدير على المنتجات الزراعية أدت إلي جعل الموالح المصرية فى الصدارة عالميا.

وأشار إلي أن المساحة المنزرعة من الموالح زادت بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة بسبب جودة الموالح فى الأراضى المستصلحة حديثا وتحملها للملوحة والمناخ الجاف والتى تجود فيها الموالح، لافتا إلي أن معظم مزارعي الفواكه تتجه إلي زراعة الموالح.

كميات التصدير

وتابع قائلا :" نصدر مليون و 900 ألف طن مما يدر عملة صعبة كبيرة جدا على مصر وهى تحتل المركز الأول على تصدير الفواكه والخضروات، حيث نصدر مايقرب من 7 مليون طن" .

لماذا تم تقديم موسم التصدير؟

أما عن سؤاله عن سبب تقديم موسم تصدير الموالح هذا العام فقال :" التغيرات المناخية تسببت فى نضج البرتقال مبكرا لذا تم التقديم " .



وكان قد صرح د. سعد موسي المشرف على الحجر الزراعي المصري بأن محطات التصدير بدأت في استقبال شحنات البرتقال المصري لفحصها تحت اشراف الحجر الزراعي وذلك تمهيدا للبدء فى موسم تصدير الموالح اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر وذلك بعد تقديم موعد بدء موسم التصدير عشرة أيام وذلك عقب المشاورات مع كافة القطاعات المعنية بالصادرات الزراعية المصرية وعلي رأسها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات الفنية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة.

استلام خام البرتقال



وأضاف "موسى" أنه يتم استلام خام البرتقال والفحص في محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي المصري على أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير الي الدوائر الجمركية بداية من 5/12/2023 .

ويلتزم السادة المصدرون و محطات التعبئة بالتواصل مع إدارة خدمة المصدريين لطلب تكليف لجان الحجر الزراعي للإشراف علي استلام وفرز وتعبئة الموالح.

مزارع معتمدة

كما تم التأكيد علي ضرورة الالتزام بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعي مع ضرورة عدم نقل الخام الي محطات التعبئة الا عقب اصدار مستندات التخصيم المعتمدة من الحجر الزراعي وتوضيح اسم وكود المزرعة وغيرها من البيانات الضرورية اللازمة لنظام التتبع .



ولفت إلى أن التعليمات الصادرة لمفتشي الحجر الزراعي هي ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بكل دقة وكذلك مراعاة كافة اشتراطات الدول المستوردة .



