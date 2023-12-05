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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: شراء معدات لمجابهة الأزمات والكوارث بنصف مليار جنيه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المعدات الهندسية داخل الحملات الميكانيكية لمركزي المنصورة وأجا للوقوف على مدى استعدادهم وجاهزيتهم لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها .

جاء ذلك بحضور اللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصورة ، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا.

وأوضح مختار أننا قمنا بمراجعة وصيانة كافة المعدات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة ووضعنا خطة مسبقة لصيانة جميع المعدات وشراء معدات جديدة من الخطة الاستثمارية لدعم منظومة النظافة بالمحافظة ومجابهة جميع الأزمات ونحن علي أتم استعداد لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث في أي وقت.

وأكد محافظ الدقهلية، أن إدارة اي أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق علي أسس فنية وعلمية مدروسة ، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسباً لوقوع أي أزمة أو كارثة لا قدر الله .

وقال "مختار": قمنا بشراء معدات جديدة بكافة أنواعها بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال 4 سنوات الماضية ، تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب وأوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها ، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.

وصرح " المحافظ " بأن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغ ما يقرب من  1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وهما كالتالي ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و 16 متر و 20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - عدد 1 ونش 40 طن وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - عدد 2 حفار ماركة دوسان - عدد 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة إصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و 2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير) .

وأشار " مختار " الي أن الدقهلية تحتل دائماً مراكز متقدمه في الاستعداد التام والجاهزية الكاملة لمجابهة أي أزمات او كوارث طبيعة .

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الحملات الميكانيكية الخطة الاستثمارية للمحافظة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المعدات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة دعم منظومة النظافة رئيس مركز ومدينة مجابهة الأزمات والكوارث مدن المحافظة

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