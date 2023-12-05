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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 | سجل الآن بهذه الخطوات

رابط استمارة الشهادة
رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن خطوات التسجيل على استمارة الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته بشأن خطوات التسجيل على استمارة الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم.

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتمثل خطوات خطوات التسجيل على استمارة الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم فيما يلي :

  • ادخل على رابط استمارة الصف الثالث الاعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على : https://moe-register.emis.gov.eg/

 

  • اكتب البريد الإلكترونى الموحد الخاص بك

 

  • اضغط على تسجيل الدخول.

 

  • ادخل الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكترونى.

 

  • تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية والتي يجب مراجعتها.

 

  • اكتب البيانات المطلوبة فى الفراغات الموجودة.

 

  • ارفع صورة شخصية بخلفية بيضاء.

 

  • اضغط على تسجيل.

 

الأوراق المطلوبة لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

- 7 صور شخصية يكتب اسفلها اسم الطالب
- طابع تعليمي بمبلغ 10 جنيه
- صورة بطاقة ولي الأمر 
-أصل وصورتين لرسم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المدفوع بالبريد
- أصل وصورتين لوصل دفع المصاريف المدفوع بالبريد
 

ومن جانبها .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 كالتالي : 158 جنيه مقسمة الى 148 رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيهات رسم امتحانات اضافي

 

ضوابط تحرير استمارة الصف الثالث الاعدادي 

  • يقوم طالب الشهادة الإعدادية برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 64، وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

 

  • تحرر استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية - مع كتابة رقم تليفون ولى أمر الطالب.

 

  • يقوم طالب الشهادة الإعدادية بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة، ويتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار فى جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب، وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

 

  • ويرفق بـ استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهى الاستمارة الإلكترونية - بطاقة تحقيق الشخصية.

 

  • يتم ارفاق بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولى الأمر وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.
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