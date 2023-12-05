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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2008 يفوز على الزمالك 3-2 في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ على ضيفه الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

 

افتتح مهند الشامي التسجيل للأهلي من متابعة لركلة جزاء سددها بنفسه وتصدى لها حارس الزمالك، قبل أن ترتد له ويسجلها في الشباك، وأدرك الزمالك التعادل، قبل أن يسجل آدم علاء الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف عمر هشهش الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة رائعة، وخلال الشوط الثاني قلص الزمالك الفارق، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٣ - ٢.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٨» المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عمر النحاس.

الدفاع: حمزة الدجوي - عمر هشهش - حسن محمد - مهند الشامي.

وسط الملعب: عمر كمال - صالح موسى - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك محمد صبري شندي بدلًا من صالح موسى، ويوسف محمود «أوفا» بدلًا من عمر كمال.

 

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٨» رصيده إلى ٣٠ نقطة، من الفوز في ٩ مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، والتعادل والخسارة بركلات الترجيح في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من لافيينا ٣ - ١، وعلى أسوان ٩ - صفر، وعلى المصرية للاتصالات ٦ - ٢، وعلى المصري ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٣ - صفر، وتعادل مع الجونة ١ - ١ وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ٢، وفاز على المقاولون العرب ٣ - ٢، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٤ - ١، وتعادل مع فاركو ٢ - ٢، وخسر بركلات الترجيح ٢ - ٤، وفاز على الزمالك ٣ - ٢، مسجلًا ٣٨ هدفًا مقابل ١٢ هدفًا في مرماه.

 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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