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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة

مباحثات مشتركة بين العربية للتصنيع وشركات Delta Defense & Zeplin S.R.O. & IBross

مباحثات مشتركة بين
مباحثات مشتركة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع

تحرص الهيئة العربية للتصنيع على تعزيز التعاون والتوسع فى الشراكات بالصناعات المختلفة مع كافة الخبرات العالمية.

أجريت مباحثات بين اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع وكبار مسؤولي شركات Delta Defense & Zeplin S.R.O. & IBross،
وبحضور لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا لدى القاهرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023.

وخلال المباحثات تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة فرص الاستثمارات المشتركة في كافة مجالات الصناعة المتعددة.

وخلال تفقد سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة معرض منتجات الهيئة، أبدت إعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.

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