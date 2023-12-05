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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرزها مناقشة مدونة السلوك المهني والترتيب للجمعية العمومية| نتائج اجتماع مجلس المحامين

صدى البلد

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وانتهى الاجتماع بالنتائج التالية:

أولًا: مراجعة مدونة السلوك المهني لغويًا.

ثانيًا: عرض مدونة السلوك المهني على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023 للموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وموقع النقابة الإلكتروني.

ثالثًا: مراجعة الترتيبات النهائية لعقد الجمعية العمومية.

رابعًا: الموافقة على الإشراف القضائي للجمعية العمومية.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للمحامين ستنعقد يوم 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدني ألفان جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.

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