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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

وفاة طالبة جامعية
وفاة طالبة جامعية في المنيا

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز مطاي شمال المنيا لـ وفاة طالبة جامعية  بالفرقة الثالثة بكلية التمريض بجامعة المنيا، إثر إصابتها بأزمة قلبية بعد حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها ووفاتها فجأة.

حضرت حفل زفاف صديقتها.. وفاة طالبة جامعية إثر أزمة قلبية مفاجئة بالمنيا

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التعازي لوفاة الطالبة إسراء جمعة والتى وافتها المنيه فجأة، وكان موتها صدمة للأسرة والأصدقاء وكل من يعرفها، حيث شهد لها الجميع بالأخلاق الحميدة والتربية الحسنة وتدينها وحبها لعمل الخير.

حالة من الحزن

وقالت صديقات الطالبة: “وفاة إسراء كانت صدمة كبيرة لنا جميعاً ولكن لا نعترض على قضاء الله وقدره، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولمتابعة المزيد حول وفاة طالبة جامعية بالمنيا، تابع الفيديو جراف التالي:

مركز مطاى المنيا وفاة طالبة جامعية الفرقة الثالثة كلية التمريض

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