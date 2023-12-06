أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز مطاي شمال المنيا لـ وفاة طالبة جامعية بالفرقة الثالثة بكلية التمريض بجامعة المنيا، إثر إصابتها بأزمة قلبية بعد حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها ووفاتها فجأة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التعازي لوفاة الطالبة إسراء جمعة والتى وافتها المنيه فجأة، وكان موتها صدمة للأسرة والأصدقاء وكل من يعرفها، حيث شهد لها الجميع بالأخلاق الحميدة والتربية الحسنة وتدينها وحبها لعمل الخير.

حالة من الحزن

وقالت صديقات الطالبة: “وفاة إسراء كانت صدمة كبيرة لنا جميعاً ولكن لا نعترض على قضاء الله وقدره، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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