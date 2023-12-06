وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

توفيت الفنانة ناهد فريد شوقى التى قدمت للوسط الفنى عددا من الأعمال المهمة التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

وتعرضت ناهد فريد شوقى إلى أزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى، ولازمتها ابنتها ناهد السباعي التى عادت من لبنان حيث كانت تقوم بتصوير عمل جديد.

إعلان وفاة ناهد فريد شوقى



ونشرت الفنانة آيه سماحة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه رحيل ناهد فريد شوقى.

وقالت آيه سماحة : لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقلت الى رحمة الله امى التانية ناهد فريد شوقى .. انا لله وانا اليه راجعون .. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

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