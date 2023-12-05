التضامن: تعليمات من الرئيس السيسي بدراسة ملف الخدمة العامة من جديد

قال الدكتور صبري عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية في وزارة التضامن الاجتماعي، إن الخدمة العامة هي ما يوازي فترة التجنيد بالنسبة للشباب، إذ أن الشخص أو الفتاة الذي ليس لديه تجنيد يقوم بعمل الخدمة العامة كجزء من الخدمة للمجتمع في أعمال عديدة، والقانون كان موضوع في حقبة غير مستثمرة بدرجة قوية.

حديث حول الخدمة العامة

وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أنه يوجد تعليمات من الرئيس السيسي بدراسة ملف الخدمة العامة، إذ أن المجتمع يحتاج تضافر الجهود من أجل استغلال الشباب في مصر.

وتابع: "بنحاول نعمل فكرة تدريب وتأهيل بالتعاون مع منظمات عديدة، وتم تكليف أكثر من 150 ألف شخص في قطاعات مختلفة ما بين قطاعات مختلفة، منها وزارة التربية والتعليم، وغيرها من الخدمات الأخرى".

واستكمل أن شباب الخدمة العامة يعلمون على تعويض العجز الوظيفي المتواجد في القطاعات المختلفة، ووزيرة التضامن الاجتماعي تقوم بمقابل انتقال لهم وليس مكافأة لأن مقابل الخدمة العامة في القانون بسيط للغاية.