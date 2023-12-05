شركة العاصمة الإدارية: العقار في مصر ملاذ آمن للاستثمار|فيديو

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العقار في مصر ملاذ آمن للاستثمار رغم الظروف الاقتصادية والعالمية الصعبة.

خالد عباس: عوائد الأراضي بالعاصمة الإدارية كبيرة

وأضاف خالد عباس خلال لقائه مع برنامج "الجدعان" المذاع عبر فضائية " القاهرة و الناس"، أنهم يستعدون لطرح العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة قبل شهر يونيو لسنة 2024، وذلك وفق إجراءات مالية قوية لتحقيق أعلى عائد للدولة.



وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى، أن عوائد الأراضي بالعاصمة الإدارية كبيرة و هناك جاهزية نهاية الرابع الثاني 2024 لطرح الجديد.



وتابع خالد عباس، أنه تم تحديد خطة لتسويق مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة و الترويج لها بالمعارض العقارية الدولية، لافتاً إلى أن فعاليات وأحتفالات العاصمة الجديدة فرصة كبرى للترويج لها أمام الضيوف.