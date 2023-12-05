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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تضخم البروستاتا الحميد".. ورشة عمل بوحدة جراحة المسالك البولية بطب عين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظمت وحدة جراحة المسالك البولية بطب عين شمس، ورشة العمل الرابعة لقسم المسالك البولية عن تضخم البروستاتا الحميد، تحت عنوان " التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية " بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، وأ.د على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، وأ.د عصام فخري مدير مستشفى الدمرداش الجراحي.

وبحضور كل من أ.د حسن شاكر رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الدمرداش الجراحي، وأ.د طارق عثمان أستاذ جراحة المسالك بكلية الطب جامعة عين شمس، ونخبة من أساتذة قسم جراحة المسالك بكلية الطب جامعة عين شمس.

وتتضمن فعاليات الورشة محاضرات يلقيها نخبة متميزة من أساتذة جراحي المسالك البولية، وعمل بث مباشر من غرفة العمليات لجميع أنواع العمليات المستخدمة لجراحات البروستاتا وعمليات التبخير والليزر، فضلاً عن التدريب العملي للأطباء المشاركين على أجهزة محاكاة لعمليات مناظير البروستاتا.

تم بث الورشة والتى أقيمت بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المسالك عبر الإنترنت ، حيث عرض فيها أحدث التطورات والتوصيات العالمية في جراحات المسالك البولية وأحدث ما توصل له الطب في علاج تضخم البروستاتا الحميد.

وانعقدت الورشة وسط نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال جراحة المسالك البولية، ومن المقرر أن تستمر الورشة التدريبية على مدار يومين .

وحدة جراحة المسالك البولية بطب عين شمس طب عين شمس

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