عورت نفسي.. مفاجأة في التحقيقات مع المذيعة إنجي حمادة

كشف المحامي وائل سعيد عن تطورات قضية المذيعة إنجي حمادة المتهمة بنشر فيديوهات مُخلة تحرض على الفسق والفجور تفاصيل مثيرة، وذلك في المحضر رقم 17401 لسنة 2023 جنح التجمع الأول.

التحقيقات مع إنجي حمادة

وقال المحامي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المتهم كروان هو من قام بنشر الفيديو المخل بسبب خلاف بينه وبين المذيعة موكلته، بعد زواجهما بعقد زواج عرفي.

وجاء في من ضمن اعترافات المذيعة المغمورة إنجى حمادة خلال التحقيقات التي أجريت معاها:.

س: ما الذي حدث إذا في ظروف ضبطك واحضارك وعرضك علينا؟

ج: «اللي حصل إني كنت في شقتي بمدينتي وكنت بصور لايف على»التيك توك«بعدين لقيت الباب بيخبط بصيت من الكاميرات عندي، لقيت حد واقف على الباب فروحت على الباب وسألت انت مين قالي إن هو مباحث، وسألته عايزين ايه مني فرد عليا عايزينك تيجي معانا، فانا فهمت أن هو بسبب موضوع الفيديو اللي اتنشر على اليتك توك وكنت ظاهرة فيه بسبب الفيديو عمل ضجة وناس كتير اتكلمت عليه فانا جالي حالة هيستيرية جريت على المطبخ عورت نفسي بالسـ كين لكن رجال المباحث كسروا الباب ودخلوا وبعدها ودوني مركز طبي في مدينتي بعدها رحت الإدارة هناك واحدة فتشتني وملقتش معايا حاجة دا كل اللي حصل».

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: كان معايا مايا الشغالة اللي بتشتغل عندي في البيت

س: ما الذي أسفر عنه ذلك التفتيش؟

ج: أخدوا موبيلات بتاعتي واخدوا الرينج لايت بتاع التصوير

س: ما هو الدافع من نشر ذلك المقطع عبر تطبيق التواصل الاجتماعي؟

ج: انا كان عاجبني إلا فيه علشان كده نشرته

س: وهل من الطبيعي نشر مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على تلك الألفاظ بيانها؟

ج: انا نزلته كان عاجبني اللي فيه الأولاني ومهمنيش الكلمة الأخيرة.

تحقيقات مع المذيعة إنجى حمادة

س: ما هي صلتك بالمضبوطات المعروضة عليكي الان؟

ج: الموبيلات بتاعتي وكمان الاستاند بتاع التصوير بتاعي والفيديوهات اللي اتعرضت عليا انا كنت ظاهر فيها لكن الأقراص معرفش عنها حاجة

س: ملك من تلك الأقراص المخدرة؟

ج: معرفش

س: ما هو المقابل الذي تتقاضيه نظير عرضك مقاطع فيديو عبر تطبيق التواصل الاجتماعي التيك توك؟

ج: ممكن في شهر من 6 إلى 10 آلاف جنيه مصري من الجولات اللي بدخل فيها من على «التيك توك».