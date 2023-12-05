عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عورت نفسي.. مفاجأة في التحقيقات مع المذيعة إنجي حمادة

إنجي حمادة
إنجي حمادة

كشف المحامي وائل سعيد عن تطورات قضية المذيعة إنجي حمادة المتهمة بنشر فيديوهات مُخلة تحرض على الفسق والفجور تفاصيل مثيرة، وذلك في المحضر رقم 17401 لسنة 2023 جنح التجمع الأول.

التحقيقات مع إنجي حمادة 

وقال المحامي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المتهم كروان هو من قام بنشر الفيديو المخل بسبب خلاف بينه وبين المذيعة موكلته، بعد زواجهما بعقد زواج عرفي.

وجاء في من ضمن اعترافات المذيعة المغمورة إنجى حمادة خلال التحقيقات التي أجريت معاها:.
س: ما الذي حدث إذا في ظروف ضبطك واحضارك وعرضك علينا؟

ج: «اللي حصل إني كنت في شقتي بمدينتي وكنت بصور لايف على»التيك توك«بعدين لقيت الباب بيخبط بصيت من الكاميرات عندي، لقيت حد واقف على الباب فروحت على الباب وسألت انت مين قالي إن هو مباحث، وسألته عايزين ايه مني فرد عليا عايزينك تيجي معانا، فانا فهمت أن هو بسبب موضوع الفيديو اللي اتنشر على اليتك توك وكنت ظاهرة فيه بسبب الفيديو عمل ضجة وناس كتير اتكلمت عليه فانا جالي حالة هيستيرية جريت على المطبخ عورت نفسي بالسـ كين لكن رجال المباحث كسروا الباب ودخلوا وبعدها ودوني مركز طبي في مدينتي بعدها رحت الإدارة هناك واحدة فتشتني وملقتش معايا حاجة دا كل اللي حصل».

س: من كان برفقتك آنذاك؟
ج: كان معايا مايا الشغالة اللي بتشتغل عندي في البيت

س: ما الذي أسفر عنه ذلك التفتيش؟
ج: أخدوا موبيلات بتاعتي واخدوا الرينج لايت بتاع التصوير

س: ما هو الدافع من نشر ذلك المقطع عبر تطبيق التواصل الاجتماعي؟
ج: انا كان عاجبني إلا فيه علشان كده نشرته

س: وهل من الطبيعي نشر مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على تلك الألفاظ بيانها؟
ج: انا نزلته كان عاجبني اللي فيه الأولاني ومهمنيش الكلمة الأخيرة.

القبض على كروان مشاكل شريك إنجي حمادة في فيديو المطبخ الفاضح

تحريض على الفسق والفجور.. قرار عاجل ضد إنجي حمادة

تحقيقات مع المذيعة إنجى حمادة

س: ما هي صلتك بالمضبوطات المعروضة عليكي الان؟
ج: الموبيلات بتاعتي وكمان الاستاند بتاع التصوير بتاعي والفيديوهات اللي اتعرضت عليا انا كنت ظاهر فيها لكن الأقراص معرفش عنها حاجة

س: ملك من تلك الأقراص المخدرة؟
ج: معرفش

س: ما هو المقابل الذي تتقاضيه نظير عرضك مقاطع فيديو عبر تطبيق التواصل الاجتماعي التيك توك؟
ج: ممكن في شهر من 6 إلى 10 آلاف جنيه مصري من الجولات اللي بدخل فيها من على «التيك توك».

إنجي حماد المذيعة إنجي حمادة فيديوهات انجي حمادة كروان مشاكل أزمة كروان مشاكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

موضوعات متعلقة

مصدر أمني: ترحيل كروان مشاكل إلي قسم التجمع الأول بعد حبسه

بعد فيديو المطبخ الفاضح.. عرض كروان مشاكل وإنجي حمادة على الطب الشرعي

قرار عاجل من النيابة بشأن كروان مشاكل لاتهامه بالتحريض على الدعارة

نشرة الحوادث | هاتولي محامي.. صدمة جديدة في قضية كروان مشاكل.. حكاية فتاة الزاوية الحمراء

ترشيحاتنا

اشتعال النيران في جسد عارضة أزياء أثناء تلقيها هذا العلاج بتايلاند|ما القصة؟

بـ40 مليون جنيه.. محمود فوزي: تأهيل 4300 مدرسة تستوعب 120 ألف فصل

ماتش تقيل .. ميدو يصدم جماهير اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي

تراجع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

إيهاب الكومي: مفيش مشكلة مع فيتوريا.. واعتذرت عن خبر وساطة الزمالك

حكومة حماس: 61% من المنازل والوحدات السكنية في غزة دُمرت بالكامل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ جوالة وطائرات بدون طيار|الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس 2023.. صور

لأول مرة|تركيا تشارك في معرض إيديكس للسلاح وتعرض منتجات دفاعية حديثة.. صور

برقم صادم.. سعر فستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ