تحريض على الفسق والفجور.. قرار عاجل ضد إنجي حمادة

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سماح مصطفي المعروفة باسم انجي حمادة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

واتهمت صاحبة صفحة "كروان مشاكل" والمعروف أيضًا بـ الإعلامية أنجي حمادة، بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع.

الفيديوهات التي ينشرها "كروان مشاكل" على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري.

وأقرت إنجي حمادة، بمزاولتها لنشاطها الإجرامي بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، واعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها.