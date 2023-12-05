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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قيادات الأوقاف على رأس قافلة دعوية لمدينة الرحاب .. الجمعة

قافلة دعوية
قافلة دعوية

تنطلق الجمعة القادمة 8 ديسمبر 2023م قافلة دعوية على رأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، والدكتور محمد عزت محمد محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

تتضمن مقرأة للواعظات من سورة النجم، ومقرأة للأئمة من سورة الكهف، ومقرأة للجمهور، وابتهالات دينية، مع إقامة البرنامج التثقيفي للأطفال.

يؤدي أعضاء القافلة خطبة الجمعة بعنوان: "الإيجابية" على النحو التالي: 
الدكتور هشام عبد العزيز علي- رئيس القطاع الديني - مسجد الرحمن (الأحمر) - الرحاب.
الدكتور محمد عزت - أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مسجد عبد الرحمن بن عوف - الرحاب. 
الدكتور سعيد حامد - مدير الدعوة بأوقاف القاهرة - مسجد بلال بن رباح - الرحاب.
الدكتور محمد نصار - مدير عام شئون المساجد - مسجد عمار بن ياسر - الرحاب.
الشيخ إسلام النواوي - إمام وخطيب بوزارة الاوقاف - مسجد مصعب بن عمير - الرحاب.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء المجموعة الثانية من المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" بعدد (30) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" (115) مسجدًا.

أوضحت، أن المشاركة ستكون مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس ، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه.

كما أن المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة يتميزون مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي ، فعلى المديريات الراغبة في التوسع في مساجد ختم القرآن الكريم مخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

قافلة دعوية الأوقاف الجمعة مقرات خطبة الجمعة

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