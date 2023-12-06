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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماتش تقيل .. ميدو يصدم جماهير اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، أن النادي الأهلي عليه أن يخوض مواجهة اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية، بشخصية الأحمر.


وقال “ميدو” في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي يواجه شباب بلوزداد يوم الجمعة القادم، في مباراة مهمة جدًا، فشباب بلوزداد يدربه باكيتا، مدرب الزمالك السابق".


وتابع: "المباراة الكبيرة المهمة للأهلي هي اتحاد جدة، يا اما يطير بالموسم للأهلي، يا إما يعطله.. متخيل ومتوقع أن كولر سيركز على جميع المباريات المقبلة، ولكن 50% من تفكيره سيكون هو الفوز على اتحاد جدة".


وأكمل: "مباراة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية (ماتش تقيل)، ولكن الأهلي يستطيع تخطي اتحاد جدة.. يقدر يكسبه، ولكن على اللاعبين التركيز، وعلى كولر تحضير لاعبيه، وعلى الأهلي أن يلعب بشخصيته في هذه المباراة".


وواصل: "الأهلي لعب بشخصيته أمام الهلال السعودي تفاجأوا من أسلوب الأحمر، وعلى الأهلي تكرار ذلك أمام اتحاد جدة، وألا يلعب على الهجمة المرتدة".


وأردف: "اللاعبون والأندية يشعرون بالفرق الكبيرة.. جمهور اتحاد جدة قلقان من الأهلي، عندهم حجازي وكانتي وبنزيما وفابينيو، ولكن جماهيره يضعون ألف حساب للأهلي".


وأتم: "الأهلي سيُهزم أمام اتحاد جدة إن لم يلعب بشخصيته، على لاعبيه أن يثقون في تحقيق الفوز في هذه المباراة".

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