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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بسبب التغيرات المناخية.. أستاذ علوم أرض: «داخلين على درجات حرارة لا يتحملها بشر»|فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، أن أكبر نقطة بارزة في "كوب 28" هو تنفيذ وإنشاء صندوق التمويل والتي بادرت به الإمارات خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" وتعد خطوة كبيرة على المسار الصحيح لتجد التمويل المناسب لمثل هذه المشاكل الخاصة بالتغيرات المناخية على مستوى العالم.

 عام 2023 هو أعلى درجات حرارة تمت على مر العصور 

وأوضح "العسكري"، خلال حواره عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من مخاطر التغير المناخي الآن وناقشه "كوب 28" هو الحديث عن ثاني أكسيد الكربون والمشاريع الخضراء والاستثمارات في هذا الاتجاه، ولكن الآن يتم الحديث عن غاز الميثان وهو أحد الغازات الدفيئة وهو أشد وفترة تواجده ويمكن التعامل معه خلال 10 سنوات ويصدر من طبقة جليدية عميقة كما أن كل المخلفات الحيوانية.

وأضاف أن عام 2023 هو أعلى درجات حرارة تمت على مر العصور والكرة الأرضية منذ مئات السنوات، مشددًا على أن هناك تصارعًا في عمليات التغيرات المناخية تشير إلى أننا لن نستطيع الوصول إلى زيادة في درجات الحرارة لـ2 درجة مئوية مع نهاية القرن ولكن ستزيد على 2 درجة مئوية، منوهًا بأن التسارع في زيادة درجات الحرارة تخطى المتوقع في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية لن تفرق وهناك أماكن تتأثر أكثر من أماكن أخرى بالتغيرات المناخية، إلا أن المجتمع الدولي الغربي يعلم أنه سيتأثر وتأثر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أننا أمام لحظة تفاؤل المحظورة بلحظة من الحذر والعالم الآن اجتمع من أجل الوصول لحلول بشأن الاحتراق العالمي والتغيرات المناخية، متابعًا: "داخلين على درجات حرارة لا يتحملها بشر".
 

علوم صندوق التمويل مؤتمر المناخ التغيرات المناخية ثانى اكسيد الكربون درجات حرارة

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