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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن أرخص سيارة كهربائية في أوروبا

تويوتا تكشف عن أرخص
تويوتا تكشف عن أرخص سيارة كهربائية في أوروبا

تحمل أحدث سيارة كهربائية من تويوتا الاسم العام "Urban SUV" وستمثل نقطة دخولها إلى الكهرباء الكاملة عند إطلاقها العام المقبل. تم تقديم سيارة الكروس أوفر الكهربائية الصغيرة الجديدة في منتدى كينشيكي السنوي للشركة في بروكسل، جنبًا إلى جنب مع السيارة الهجينة والهجينة C-HR في محفظة العلامة التجارية المتنامية.

تويوتا تكشف عن أرخص سيارة كهربائية في أوروبا

إن مفهوم Urban SUV أقصر وأضيق قليلاً، ولكنه أطول قليلاً من C-HR، وقد تم تصميمه باستخدام نظام الدفع الأمامي والدفع الرباعي، مما يعني أنه سيأتي بتكوينات محرك فردي وثنائي. سيتمكن العملاء من الاختيار من بين حجمين للبطارية، لكن تويوتا ليست مستعدة للحديث عنهما بعد.

تويوتا تكشف عن أرخص سيارة كهربائية في أوروبا

ولا تتم مشاركة أسسها مع مركبة موجودة بمحرك احتراق منذ أن قالت تويوتا إن منافستها فولفو EX30 ستجلس على منصة EV مخصصة. يتماشى التصميم المكتنز إلى حد ما مع نماذج bZ، وعلى الرغم من تصنيفها كمفهوم، إلا أن نموذج الإنتاج لا يمكن أن يكون مختلفًا كثيرًا. أحد التغييرات المخطط لها هو اعتماد مرايا جانبية عادية بدلاً من تلك الكاميرات الصغيرة.

 

وستكون سيارة الكروس أوفر الصغيرة واحدة من حوالي 15 طرازًا خاليًا من الانبعاثات تعتزم تويوتا طرحها للبيع في أوروبا بحلول عام 2026 عبر تشكيلة سيارات الركاب والمركبات التجارية. تم عرض السيارة الرياضية الكروس أوفر في معرض شنغهاي للسيارات في وقت سابق من هذا العام، كما تم تأكيد طرحها في القارة القديمة. بالإضافة إلى ذلك، وصلت سيارة bZ المدمجة ذات الدفع الرباعي للعام الماضي إلى أرض اليورو.

تويوتا تكشف عن أرخص سيارة كهربائية في أوروبا

ومن الآن وحتى عام 2026، ستطلق تويوتا ستة سيارات كهربائية مخصصة. وبحلول ذلك الوقت، تتوقع تويوتا أن تكون المركبات الكهربائية هي أكثر من 20% من مبيعاتها السنوية قامت تويوتا بإجراء دراسات في أوروبا، وتتوقع بيع أكثر من 250 ألف سيارة بدون محرك احتراق للعملاء الأوروبيين كل عام بحلول عام 2026.

C-HR تويوتا الكروس اوفر اوروبا Urban SUV

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