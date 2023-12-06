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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل طلعت زكريا يكشف لـ صدى البلد صداقة الراحل طارق عبدالعزيز بوالده

صدى البلد


كشف عمر طلعت زكريا ابن الفنان طلعت زكريا" لصدي البلد " اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز و قال " ربنا يرحمه يارب اتوفي  وسط اللوكيشن والمكان اللي بيحبه و هو  شغله لانه كان لسه خارج من وعكه صحيه و كان مبسوط أنه رجع تاني الشغل "

و أضاف انه ينعي الفنان طارق عبد العزيز و قال ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
و أنه كان  مرافق ل اسرته طول فتره الوفاه والعزا مع معتصم أبنه
و ان خبر  وفاة الفنان طارق عبد العزيز كان صدمه

و كشف عمر طلعت زكريا نجل الفنان الجميل الراحل طلعت زكريا عن علاقة والدة الفنان طلعت زكريا ب الفنان طارق عبد العزيز 
و قال إن الفنان طارق عبد العزيز كان صديق والدة جدا 
كان صديقه جدا

و أضاف "وكان صديق مقرب للعائله كمان وكان بيجي عندنا البيت كتير وكان بيحب ياكل من ايد والدتي جدا جدا وهما كانو اصدقاء هوا وبابا كمان علي المستوي الشخصي"


وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم

 

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى


طارق عبد العزيز بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور  القبطي في "فيلم ثقافي".

وقدم طارق عبد العزيز العديد من الأعمال  الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"

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