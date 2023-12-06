أهالي النوبة لحملة السيسي: نثمن دور الرئيس في صرف تعويضات تضرر أراضينا

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من أهالي النوبة.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحباً بزيارتهم لمقر الحملة.

وقال فوزي خلال اللقاء، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حقق العديد من الإنجازات في محافظة أسوان وباقي المحافظات.

كما أن الدستور احتفى بأهل النوبة، بالإضافة إلى أن حياة كريمة في محافظة أسوان أحدثت نقلة نوعية فى مجال الخدمات التى تقدمها المبادرة بجانب العمل على إنشاء بنية تحتية جديدة مهدت الطريق وسهلت الكثير لأهالي النوبة.

وأكد أن الرئيس السيسي اقتحم موضوعات مضى عليها عشرات السنوات ليقوم بتعويض أهالي النوبة نتيجة تضرر أراضيهم من بناء خزان اسوان والسد العالي.

من جانبه، ثمن الوفد دور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في النظر إلى حقهم في التعويضات، فضلا عن مبادرة حياة كريمة التي غيرت حياة 90% من أهل أسوان، سواء من ناحية البنية التحتية، ليس هناك محافظة أو فئة لم تستفد من إنجازات المرشح الرئاسي.

كما أنهم يحرصون على توعية أهل النوبة بأهمية المشاركة في الانتخابات لاستمرار التنمية غير المسبوقة في المحافظة، وأنهم يدركون أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية، التي حققت إنجازات مشرفة في كافة الملفات .

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