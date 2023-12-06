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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مصرع اثنين إضافيين من جنوده في المعارك بغزة

قوات الاحتلال _ صورة
قوات الاحتلال _ صورة أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصرع عسكريين اثنين جراء المعارك في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتـ ل جنديين من قواته خلال العمليات البرية في قطاع غزة أمس.

وحسب ما ذكره جيش الاحتلال، يرتفع عدد قتلاه أمس الثلاثاء خلال المعارك في غزة إلى 7.

وفي وقت سابق، أعلن أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تدمير المقاومة عددًا من آليات الاحتلال بمحاور التقدم شرق خان يونس والقرارة وشرق مدينة غزة.

وقال أبو حمزة، في بيان عسكري: “دمرنا عددًا من آليات العدو وجيشه المهزوم بمحاور التقدم شرق خان يونس والقرارة وشرق مدينة غزة، ونؤكد أن مجاهدينا أوقعوا إصابات محققة في صفوف جنود العدو”.

وأضاف: “نؤكد ثبات مقاتلينا وجهوزيتهم في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة العزة والصمود”.

وأوضح أبو حمزة، أن “ما صدر من وسائط إعلامية من أبطال سرايا القدس ما هو إلا جزء يسير مما ينتظر العدو من التحام مقاتلينا وإن الاشتباكات والكمائن ما زالت في ذروتها بجميع محاور القتال”.

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