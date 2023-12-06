عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة بشمال سيناء يلتقي المواطنين ويحثهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

لقاء المواطنين بقرية
لقاء المواطنين بقرية المقضبة

التقى المحاسب سعد خليل البغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، بعدد من المواطنين بقرية المقضبة ،في إطار جولات رئيس المدينة للقرى لحث المواطنين للخروج إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم والمشاركة السياسية في الاستحقاق الرئاسي. 

بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

 

 

عقد اللقاء  بمقعد الشيخ محمد ابو جهامة بحضور مشايخ وعواقل القبائل ترابين الاحوات و الحويطات و الفوايدة ، وبحضور  مساعد رئيس المدينة ،  و العميد محمدرفعت  ، ورئيس مباحث وسط سيناء، و المقدم محمد الهوارى رئيس مباحث مركز ومدينة الحسنة.

 

الاستعدادات اللوجيستية:

 

دار اللقاء حول الإعداد والتجهيز لخروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم  10/11/12  ديسمبر  الموافق أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، والعمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وحث بغدادي المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

                                     

txt

محافظ شمال سيناء: إنشاء مجزر آلي جديد في مدينة العريش

الحسنة المواطنين قرى الانتخابات الرئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

بعد تدخل النيابة.. بيبو يقود مبادرة الصلح بين الشحات والشيبي |القصة كاملة

ترشيحاتنا

ميدو يكشف مفاجأة بشأن موقف فيتوريا من ضم فتوح للمنتخب

خبير لوائح يكشف مفاجأة في أزمة الشيبي والشحات

صحف الكويت| الحالة الصحية للشيخ نواف الأحمد.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الإسكان: 1000 شركة سجلت على بوابة الفرص الاستثمارية خلال 6 أشهر

شهداء في قصف إسرائيلي جديد على 3 أحياء بـ غزة

القمة الخليجية ومأساة غزة.. هل بإمكان العرب الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

بسبب مأساة غزة.. 3 نجوم حرموا أنفسهم من الاحتفال بعيد ميلادهم.. تفاصيل

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ