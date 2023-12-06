رئيس مدينة الحسنة بشمال سيناء يلتقي المواطنين ويحثهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

التقى المحاسب سعد خليل البغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، بعدد من المواطنين بقرية المقضبة ،في إطار جولات رئيس المدينة للقرى لحث المواطنين للخروج إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم والمشاركة السياسية في الاستحقاق الرئاسي.

بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

عقد اللقاء بمقعد الشيخ محمد ابو جهامة بحضور مشايخ وعواقل القبائل ترابين الاحوات و الحويطات و الفوايدة ، وبحضور مساعد رئيس المدينة ، و العميد محمدرفعت ، ورئيس مباحث وسط سيناء، و المقدم محمد الهوارى رئيس مباحث مركز ومدينة الحسنة.

الاستعدادات اللوجيستية:

دار اللقاء حول الإعداد والتجهيز لخروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 10/11/12 ديسمبر الموافق أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، والعمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وحث بغدادي المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.