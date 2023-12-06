صحف القاهرة تبرز مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي وأخبار الشأن المحلي

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة اليوم الأربعاء، مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، كما تناولت الصحف باهتمام عدد من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "السيسي: ضرورة العمل على إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي على ضرورة العمل الدولي للدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال القمة المصرية القبرصية التي عقدت أمس الثلاثاء بقصر الاتحادية بين الرئيس السيسي، و نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي تصريحه بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة، كما استعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الشأن، كما تناول الرئيس العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع، وشدد على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كافة المساعدات الدولية الموجهة للقطاع.

الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة



ومن جانبه، ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة وكذا على الجانب الإنساني، مؤكدا حرص قبرص على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد، خاصة في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم.



وتحت عنوان "الهيئة الوطنية تنهي الاستعدادات اللوجستية لانتخابات الداخل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الهيئة الوطنية للانتخابات أنتهت جميع الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية بالداخل يوم الأحد 10 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام. وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، ووفقا للمعايير الدولية، وبمراقبة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية.



وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بمعاينة اللجان الانتخابية التي سيجرى فيها عملية التصويت، ووفرت كل مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق الانتخابات والحبر الفسفورى، والماسحات الضوئية عالية الجودة، ومستلزمات الطباعة، وقامت الهيئة بعملية تشغيل تجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة فى العملية الانتخابية، والتى من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة.



واتاحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلى فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بأصواتهم فى الانتخابات. ويستطيع المواطن الاستعلام عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته فى العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي.



كما أنهت الهيئة تأهيل المشاركين فى العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات القضائية، أو الموظفين الذين لم تسبق لهم المشاركة، من خلال عقد دورات تدريبية لهم لتعريفهم بكيفية إدارة العملية الانتخابية.



وفي الشأن المحلي وتحت عنوان "التموين: ضخ 50 ألف طن سكر بالمجمعات بسعر 27 جنيها"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الـشـركـة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة المعروض من السلع الـغـذائـيـة فـي مــبــادرة تخفيض السعار، خاصة سلعة السكر الحر والــــذي يـتـم طـرحـه بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، وأضافت أن الوزير شدد على تكثيف الحملات الـرقـابـيـة عـلـى كـافـة الأســـواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع مع إحالة المخالفين إلـى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.



وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "مديرة صندوق النقد تتوقع رفع حجم القرض لمصر بسبب تأثير الأحداث الخارجية"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييڤا أشادت بدور البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية، متوقعة أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر بسبب العبء الإضافي وتأثير الأحداث والأزمات الخارجية المحيطة.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، أمس المدير التنفيذي لصندوق النقد الـدولـي، وذلـك على هامش فعاليات مؤتمر الــدول الأطـــراف لاتفاقية الأمـم المتحدة بشأن تغير المناخ (28- COP)، المنعقدة حاليًا فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة مرونة الاقتصاد المصري فـى مواجهة الأزمـــات الإقليمية والعالمية، وحـرص الصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر.



وعن فعاليات اليوم الثاني لـ"إيديكس 2023"، ذكرت صحيفة "الأهرام" في صفحتها الأولى أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عقد عددا من اللقاءت مع قادة الوفود العسكرية المشاركة في معرض "إيديكس 2023"، حيث التقى ـالسيدة أوباه موتشينغوري كاشيري وزير دفاع زيمبابوي يرافقها الفريق أول فيليب اليريو سيباندا رئيس أركان زيمبابوي وشهد اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم في عدد من مجالات التعاون العسكري، مضيفة أن قادة الوفود العسكرية أشادوا بمستوى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الثالثة وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية، كما قام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية تضمنت المرور على أجنحة المعرض وكبرى الشركات العارضة اطمأن خلالها على مستوى التنظيم وكافة الفعاليات التي يشهدها.



وعن الوضع في قطاع غزة، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "لا مناطق آمنة في غزة"، أنه وسط تحذيرات دولية من عدم وجود مناطق آمنة في غزة، استشهد 40 فلسطينيا، على الأقل، وأصيب العشرات، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس جنوب القطاع، ليرتفع عدد الشهداء، منذ بداية الحرب، إلى نحو 16 ألف شهيد، وأكثر من 41 ألف مصاب، بينما قصف جيش الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، فى ظل وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخله، ولم تتمكن الطواقم الطبية من إجراء أي عملية جراحية به، وحذرت المصادر الطبية من مجزرة قد يرتكبها الاحتلال داخل المستشفى، كما حدث فى مستشفى الشفاء والإندونيسي.



وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كشف فيه تحقيق صحيفة (نيويورك تايمز)، الأمريكية عن أن صورا للأقمار الصناعية كشفت عن أن صاروخا أطلقته حماس في 7 أكتوبر الماضي أصاب قاعدة عسكرية إسرائيلية يحتمل أنها تحتوى على صواريخ ذات قدرة نووية.

وأضافت الصحيفة أن الصاروخ ارتطم بقاعدة "سدوت ميخا" وسط إسرائيل، ما أدى إلى نشوب حريق اقترب من منشآت تخزين الصواريخ التى يُعتقد أنها تحمل رؤوسا نووية.