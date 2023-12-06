ChatGPT في المقدمة| إليك صفحات ويكيبيديا الأكثر مشاهدة لعام 2023

أعلن موقع ويكيبيديا عن قائمة صفحاتها الـ25 الأكثر مشاهدة لعام 2023 والتي توضح اهتمامات المواطنين حول العالم بالذكاء الاصطناعي؛ والأشخاص اللذين وافتهم المنية خلال هذا العام. كما أوضحت القائمة أيضًا قوة الشعب الهندي المتزايدة للتأثر على الاتجاهات في الموقع.

أوضحت ويكيبيديا التي تخضع لمؤسسة ويكيبيديا غير الربحية أنها تلقت أكثر من 84 مليار مشاهدة لصفحاتها منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وفقًا لصحيفة CNN.

ChatGPT

وأشار الموقع الشهير إلى أن الصفحة الخاصة بروبوت الدردشة الافتراضي "ChatGPT" التابع لشركة OpenAI هي الصفحة الأكثر مشاهدة على ويكيبيديا خلال 2023 حيث حصل على 49.4 مليون مشاهدة.

انضم لصفحة برنامج ChatGPT في المراكز الخمسة الأولى أيضًا صفحات السيرة الذاتية للأشخاص الذين وافتهم المنية خلال هذا العام؛ ثم كأس العالم للكريكيت 2023؛ ثم الدوري الهندي الممتاز (دوري للكريكيت)؛ ثم فيلم "أوبنهايمر".

كما أعلنت ويكيبيديا أن جمهور الهند وجنوب شرق آسيا كان لهم نصيب الأسد في قائمة مشاهدي صفحات ويكيبيديا حيث أن خُمس القائمة تألف من وسائل إعلام في دولة الهند ومنطقة جنوب شرق آسيا.

قائمة الـ25