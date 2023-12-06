ChatGPT في المقدمة| إليك صفحات ويكيبيديا الأكثر مشاهدة لعام 2023

أعلن موقع ويكيبيديا عن قائمة صفحاتها الـ25 الأكثر مشاهدة لعام 2023 والتي توضح اهتمامات المواطنين حول العالم بالذكاء الاصطناعي؛ والأشخاص اللذين وافتهم المنية خلال هذا العام. كما أوضحت القائمة أيضًا قوة الشعب الهندي المتزايدة للتأثر على الاتجاهات في الموقع.
أوضحت ويكيبيديا التي تخضع لمؤسسة ويكيبيديا غير الربحية أنها تلقت أكثر من 84 مليار مشاهدة لصفحاتها منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وفقًا لصحيفة CNN.
ChatGPT
وأشار الموقع الشهير إلى أن الصفحة الخاصة بروبوت الدردشة الافتراضي "ChatGPT" التابع لشركة OpenAI هي الصفحة الأكثر مشاهدة على ويكيبيديا خلال 2023 حيث حصل على 49.4 مليون مشاهدة.
انضم لصفحة برنامج ChatGPT في المراكز الخمسة الأولى أيضًا صفحات السيرة الذاتية للأشخاص الذين وافتهم المنية خلال هذا العام؛ ثم كأس العالم للكريكيت 2023؛ ثم الدوري الهندي الممتاز (دوري للكريكيت)؛ ثم فيلم "أوبنهايمر".
كما أعلنت ويكيبيديا أن جمهور الهند وجنوب شرق آسيا كان لهم نصيب الأسد في قائمة مشاهدي صفحات ويكيبيديا حيث أن خُمس القائمة تألف من وسائل إعلام في دولة الهند ومنطقة جنوب شرق آسيا.
قائمة الـ25
- برنامج ChatGPT بواقع 49,4 مليون مشاهدة.
- صفحة الوفيات لعام 2023 (Deaths in 2023) بواقع 42.6 مليون مشاهدة.
- كأس العالم للكريكيت لعام 2023 (2023 Cricket World Cup) بواقع 38.1 مليون مشاهدة.
- الدوري الهندي الممتاز (Indian Premier League) بواقع 32 مليون مشاهدة (دوري للكريكيت).
- أوبنهايمر (Oppenheimer) بواقع 28 مليون مشاهدة (فيلم سيرة ذاتية لعالم فيزياء أمريكي).
- كأس العالم للكريكيت (Cricket World Cup) بواقع 25.9 مليون مشاهدة.
- ج. روبرت أوبنهايمر (J. Robert Oppenheimer) بواقع 25.6 مليون مشاهدة (عالم فيزياء أمريكي مولود باسم جوليوس روبرت أوبينهايمر".
- فيلم جوان (Jawan) بواقع 21.7 مليون مشاهدة (فيلم إثارة وأكشن هندي بطولة شاروخان).
- الدوري الهندي الممتاز لعام 2023 (2023 Indian Premier League) بواقع 20.6 مليون مشاهدة.
- فيلم باثان (Pathaan) بواقع 19.9 مليون مشاهدة (فيلم إثارة وأكشن هندي بطولة شاروخان).
- مسلسل ذا لاست أوف أس (The Last of Us) بواقع 19.7 مليون مشاهدة (مسلسل تليفزيوني أمريكي بطولة بيدرو باسكال).
- تايلور سويفت (Taylor Swift) بواقع 19.4 مليون مشاهدة (فنانة أمريكية).
- فيلم باربي (Barbie) بواقع 18 مليون مشاهدة (فيلم رومانسي أمريكي بطولة مارجو روبي).
- كريستيانو رونالدو (Cristiano Ronaldo) بواقع 17.4 مليون مشاهدة (لاعب كرة قدم برتغالي).
- ليونيل ميسي (Lionel Messi) بواقع 16.6 مليون مشاهدة (لاعب كرة قدم أرجنتيني).
- الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) بواقع 16.6 مليون مشاهدة (دوري لكرة القدم).
- ماثيو بيري (Matthew Perry) بواقع 16.4 مليون مشاهدة (ممثل أمريكي كندي).
- الولايات المتحدة (United States) بواقع 16.2 مليون مشاهدة.
- إيلون ماسك (Elon Musk) بواقع 14.3 مليون مشاهدة (رجل أعمال ومهندس ومخترع كندي أمريكي).
- أفاتار: درب المياه (Avatar: The Way of Water) بواقع 14.3 مليون مشاهدة (فيلم خيال علمي ملحمي أمريكي).
- الهند (India) بواقع 13.8 مليون مشاهدة.
- ليزا ماري بريسلي (Lisa Marie Presley) بواقع 13.7 مليون مشاهدة (مطربة أمريكية).
- حراس المجرة 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3) بواقع 13.3 مليون مشاهدة (فيلم خارق أمريكي).
- الغزو الروسي لأوكرانيا بواقع 12.7 مليون مشاهدة.
- أندرو تيت (Andrew Tate) بواقع 12.7 مليون مشاهدة (المؤثر المتعصب الذي نصب نفسه كارهًا للنساء، وتم اتهامه بالاعتداء الجنسي والإتجار بالبشر في رومانيا).