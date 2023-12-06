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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضمان نجاح العملية الانتخابية.. سيناء تنهي استعداداتها للاستحقاق الرئاسي

الدعوة للمشاركة السياسية
الدعوة للمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

انتهت محافظة شمال سيناء  استعداداتها  للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق في الداخل اعتبارًا من يوم الاحد المقبل ولمدة 3 أيام لاختيار أحد المرشحين لرئاسة مصر لفترة جديدة.
 

أكد  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة، تضم مندوبين من جميع المديريات والجهات المعنية للعمل طوال أيام الانتخابات، الى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن وغرفة في مديرية التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد الاقبال.

 

حيث تم توفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وانارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات اسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بجانب التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والتأكد من عمل التليفونات الأرضية في الجان.


كما سيتم توفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، الى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر فرق من الهلال الأحمر المصري والشباب والرياضة لمساعدة الناخبين والتعريف بلجان الانتخابات.
 

وقال ،أن  قوات الشرطة ستتولى عملية تأمين العملية الانتخابية.  كما سيتم متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة وتذليل كافة العقبات أمام غرف العمليات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة،  انطلاقًا من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطلاب ، وتعريفهم بدورهم المجتمعي، لخلق جيل أكثر وعيًا وعلمًا بواجبه الوطني، ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقد أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حمله "أعرف لجنتك" لتعريف أعضاء المركز والمناطق المحيطة بالمراكز بأماكن لجانهم الانتخابية  في انتخابات الرئاسة المصرية مصر 2024.

وتهدف الحملة إلى تعريف الناخبين بأماكن المقرات الانتخابية التابعين لها المواطنين بالرقم القومي ٢٠٢٤ ومن خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات للمشاركة في المارثون الإنتخابي والتسهيل على المواطنين للوصول إلى المقرات الإنتخابية.

كما نظمت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، ندوة  بعنوان "إنزلي شاركي ردي الجميل لحث المرأة علي دورها في المجتمع للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.


دوائر انتخابية :


ويوجد في  محافظة شمال سيناء،  6 مراكز مسجل بها 300 ألف ناخب في 40 مقرا، موزعة كالتالي:


مركز العريش يضم 4 دوائر انتخابية  مسجل بها حوالي 129.899 ناخبا، وبها 18 مقرا انتخابيا ،
ودائرتين بمركز بئر العبد، و13 مقرا بواقع 7 مقرات في بئر العبد و6 في رمانة. 
أما مركز الشيخ زويد به دائرة واحدة، ومقرين مسجل بهما 36.919 ناخبا.، ودائرة واحدة بمركز رفح.، ومقرين انتخابيين  بمركز الحسنة،ودائرتين و3 مقرات مسجل بها 16.482 ناخبا.،ودائرة واحدة بمركز نخل، بها مقرين مسجل بها 3.763 ناخبا. 
حيث ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وجارِ تجهيز اللجان المحددة. 

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أنشطة دعوية للأوقاف في مساجد شمال سيناء

سيناء استعداد الإستحقاق الرئاسي الانتخابات

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