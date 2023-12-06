شكرا مصر.. بيان من الفصائل الفلسطينية بشأن التصدي لمؤامرة التهجير إلى سيناء

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، اليوم الأربعاء، على الموقف الفلسطيني الموحد رسميًا وشعبيًا في التصدي للمؤامرة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين في بيان لها: "نرفض أية مشاريع لتوطين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة سواء في سيناء أو غيرها"، لافته إلى أن الشعب الفلسطيني له له وطن واحد يعيش فيه هو فلسطين وفلسطين فقط.

وحذرت اللجنة من أي تساوق مع المشروع الإسرائيلي بالتهجير تحت عناوين الحماية أو المساعدة الإنسانية أو المناطق الآمنة.

وقالت الفصائل الفلسطينية في بيانها، إنه من يريد حماية الشعب الفلسطيني في غزة عليه أن يتدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية ويفتح المعابر وليس تنفيذ أهداف العدو بتهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم.

وثنمت اللجنة موقف مصر بالرفض القطعي لهذه المؤامرة، داعيه إياها للحفاظ على هذه الموقف والتصدي للعدوان البربري الإسرائيلي ومخططاته الإجرامية.

كما طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من دول العالم بالتدخل العاجل لوقف هذه المؤامرة عبر وقف حرب الإبادة الجماعية ودحر قوات الاحتلال الإسرائيلي النازي عن كامل قطاع غزة.