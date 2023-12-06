عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكرا مصر.. بيان من الفصائل الفلسطينية بشأن التصدي لمؤامرة التهجير إلى سيناء

غزة
غزة

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، اليوم الأربعاء، على الموقف الفلسطيني الموحد رسميًا وشعبيًا في التصدي للمؤامرة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين في بيان لها: "نرفض أية مشاريع لتوطين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة سواء في سيناء أو غيرها"، لافته إلى أن الشعب الفلسطيني له له وطن واحد يعيش فيه هو فلسطين وفلسطين فقط.

وحذرت اللجنة من أي تساوق مع المشروع الإسرائيلي بالتهجير تحت عناوين الحماية أو المساعدة الإنسانية أو المناطق الآمنة.

وقالت الفصائل الفلسطينية في بيانها، إنه من يريد حماية الشعب الفلسطيني في غزة عليه أن يتدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية ويفتح المعابر وليس تنفيذ أهداف العدو بتهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم. 

وثنمت اللجنة موقف مصر بالرفض القطعي لهذه المؤامرة، داعيه إياها للحفاظ على هذه الموقف والتصدي للعدوان البربري الإسرائيلي ومخططاته الإجرامية.

كما طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من دول العالم بالتدخل العاجل لوقف هذه المؤامرة عبر وقف حرب  الإبادة الجماعية ودحر قوات الاحتلال الإسرائيلي النازي عن كامل قطاع غزة.

لا وقود ولا إمدادات طبية.. مستشفى الأقصى في غزة في وضع كار.ثي

تحذير خطير من الصحة الفلسطينية بسبب القصف الإسرائيلي على مستشفيات غزة

غزة سيناء فلسطين قطاع غزة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تهجير الشعب الفلسطيني التهجير الاحتلال الاسرائيلي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم

موضوعات متعلقة

العسومي: دول كبرى ألقت بمبادئ القانون الدولي في مزبلة التاريخ بسبب غزة

الأوضاع في غزة وملف الطاقة.. تفاصيل مباحثات الرئيس السيسى مع نظيره القبرصي

120 ألف لتر يوميا.. أمريكا توجه رسالة لإسرائيل بشأن كمية الوقود لـ غزة

الاحتلال يعترف بمقـ تل قائد وحدة الكشف عن المفقودين خلال معارك غزة

صحة غزة: 100 جثـ ة داخل مستشفى كمال عدوان لا يسمح الاحتلال بدفنها

لا وقود ولا إمدادات طبية.. مستشفى الأقصى في غزة في وضع كار.ثي

تحذير خطير من الصحة الفلسطينية بسبب القصف الإسرائيلي على مستشفيات غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة في جباليا شمال غزة

ترشيحاتنا

القضاء الإيراني يصدر حكما مغلظا على قتـ.لة قاسم سليماني

شكرا لمصر.. بيان عاجل من الفصائل الفلسطينية بشأن خطة التهجير إلى سيناء

فصائل فلسطينية تقصف مستوطنة كيسوفيم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى

استشهاد 150 فلسطينيا في قصف الاحتلال لمربع سكني بمخيم جباليا

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

نقابة الصحفيين.. توضيح هام بخصوص اشتراك مشروع العلاج والأوراق المطلوبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

بسبب مأساة غزة.. 3 نجوم حرموا أنفسهم من الاحتفال بعيد ميلادهم.. تفاصيل

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ