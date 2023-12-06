لا وقود ولا إمدادات طبية.. مستشفى الأقصى في غزة في وضع كار.ثي

أعنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، إن الوقود والإمدادات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بوسط غزة وصلت إلى "مستويات منخفضة للغاية" بسبب إغلاق الطرق.

وقالت ماري أوري بيريوت ريفيال منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة، في بيان لها: "هناك 700 مريض يدخلون المستشفى الآن، مع وصول مرضى جدد طوال الوقت، وأن الإمدادات الأساسية لعلاجهم تنفد لدينا".

كما كررت منظمة أطباء بلا حدود دعوتها إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى "قطاع غزة بأكمله".

وأشارت مقاطع فيديو وروايات شهود إلى وقوع عدة غارات في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى نقل العديد من الضحايا إلى مستشفى الأقصى.

وقال المتحدث باسم المستشفى الدكتور خليل الدقران لشبكة CNN، إن أكثر من 90 جثة وصلت إلى المستشفي يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى 130 مصاباً، مع وصول المزيد من الضحايا.

وأضاف أن "مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الوحيد في المنطقة الوسطى ولا يمكنه استيعاب هذا العدد الكبير من الناس، خاصة وأن المجازر بحق أهلنا لا تزال مستمرة".