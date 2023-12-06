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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم العالمي للتطوع.. شباب بئر العبد بـ سيناء يزرعون الأشجار ويجملون الحوائط

حملة زراعة الأشجار
حملة زراعة الأشجار بئر العبد

شارك أعضاء أندية التطوع، من مراكز شباب بئر العبد،  شمال سيناء ، الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

روح الانتماء:

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، إن اليوم العالمي للتطوع يمنح الفرصة للشباب لتأكيد روح الانتماء والحث على الشعور بالمسئولية المجتمعية ومشاركته في التنمية، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفاً أن فرق أندية التطوع، قاموا بأعمال النظافة والدهانات وزراعة الأشجار في جو يملؤه المرح والرغبة في المساهمة المجتمعية كتطوع منهم وإرساء نموذج حي للاهتمام بشوارعنا وأحيائنا.

 

وأضاف أن الهدف من المشروعات التطوعية التي تشهدها مراكز الشباب، هو خلق جو من التعاون والانتماء والولاء للمكان والحفاظ عليه وتوضيح أهمية العمل التطوعي وتشجيع الشباب عليه، والاستفادة من أوقات الفراغ.

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بئر العبد شباب التطوع زراعة الأشجار

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