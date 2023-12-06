رئيس العربية للتصنيع يبحث مع وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بأرمينيا التعاون المشترك

أجرى اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ، جلسة مباحثات مع وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا ، ورئيس لجنة الصناعات العسكرية روبيرت خاتشاتريان، وذلك لتوطين التكنولوجيا وزيادة الفرص الاستثمارية بحضور سفير أرمينيا بالقاهرة وعلي هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيدكس 2023.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العربية للتصنيع من خلال مشاركتها بمعرض إيدكس 2023 في نسخته الثالثة علي تعزيز التعاون والتوسع في عقد الشراكات مع كافة المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وخلال المباحثات تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة , وترحيبها بالشراكة مع كبري الشركات الأرمينية وزيادة فرص الاستثمار .

وأوضح اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المباحثات كانت ايجابية، وتناولت دراسة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لبحث مدي امكانية تنفيذها.

من جانبه ، أعرب روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة الأرميني عن تقديره للمباحثات مع الهيئة العربية للتصنيع , مشيرا لتطلع كبري الشركات الأرمينية للتعاون المشترك مع الهيئة.

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