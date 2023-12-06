عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس العربية للتصنيع يبحث مع وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بأرمينيا التعاون المشترك

رئيس العربية للتصنيع
رئيس العربية للتصنيع ووزير صناعة التكنولوجيا الأرميني

أجرى اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ، جلسة مباحثات مع وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا ، ورئيس لجنة الصناعات العسكرية روبيرت خاتشاتريان، وذلك لتوطين التكنولوجيا وزيادة الفرص الاستثمارية بحضور  سفير أرمينيا بالقاهرة وعلي هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيدكس 2023.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العربية للتصنيع من خلال مشاركتها بمعرض إيدكس 2023 في نسخته الثالثة علي تعزيز التعاون والتوسع في عقد الشراكات مع كافة المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وخلال المباحثات تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة , وترحيبها بالشراكة مع كبري الشركات الأرمينية وزيادة فرص الاستثمار .

وأوضح اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المباحثات كانت ايجابية،  وتناولت دراسة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لبحث مدي امكانية تنفيذها.

من جانبه ، أعرب روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة الأرميني عن تقديره للمباحثات مع الهيئة العربية للتصنيع , مشيرا لتطلع كبري الشركات الأرمينية للتعاون المشترك مع الهيئة.

62537923-e9b7-41f1-b482-212ff0786620
62537923-e9b7-41f1-b482-212ff0786620
fb19d438-0764-4b13-90f8-ee419db26141
fb19d438-0764-4b13-90f8-ee419db26141
67f31f01-b41f-4a33-902e-51f7c5b9f64b
67f31f01-b41f-4a33-902e-51f7c5b9f64b
الهيئة العربية للتصنيع الصناعات العسكرية الصناعات الدفاعية آيدكس 2023 رئيس الهيئة العربية للتصنيع صناعة التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

ترشيحاتنا

فى أحدث ظهور لها.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة عادي

إصابة 16 شخصا بالأقصر إثر انقلاب سيارة ميكروباص

مفاجأة بشأن أسماء المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير

سوف تدفع ثمنا باهظا.. أردوغان يحذر إسرائيل بشأن قادة حماس المتواجدين بتركيا

اليوم.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإعلان عن كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024

سرايا القدس: قصفنا حشود العدو في بني سهيلا بقذائف هاون ورشقات صاروخية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازن صبري: علاقة بوينج العسكرية مع مصر "إستراتيجية" وتركيزنا على السوق الأفريقي في المستقبل

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

فيديو

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ