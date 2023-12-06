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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمارة الصف الثالث الإعدادي| تعليمات عاجلة يجب مراعاتها عند التسجيل

استمارة الشهادة الإعدادية
استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت المدارس عددا من التعليمات العاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، بشأن تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي. 

وتم التشديد على ضرورة أن يقوم الطالب بتحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي  عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/ 

وحذرت المدارس من أنه لن يتمكن الطالب من استخدام رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب، والذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب https://office365.emis.gov.eg/  .

كما نبهت المدارس على طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة اتباع التعليمات الآتية عند تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي:

  • مراجعة وتدقيق البيانات بحيث يكون الاسم رباعيا مطابقا لشهادة الميلاد، والرقم القومي صحيح، وكتابة النوع والديانة ورقم الهاتف، وتحديد حالة القيد "باقي - مستجد"، وكتابة عنوان الطالب.

 

  • يقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة مقاس 4×6 بكامل الوجه وتكون ذات خلفية بيضاء وامتداد jpg.

 

  • يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الإلكترونية، ويفضل أن تكون بالألوان حتى تكون صورة الطالب واضحة.

 

تفاصيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 

وتتكون استمارة الصف الثالث الإعدادي من 4 أوراق على النحو التالي:

  • الورقة الأولى: تحتوي على بطاقة تحقيق الشخصية، وإخطار الطالب برقم الجلوس، والإحصاء.
  • الورقة الثانية: الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان لعام 2023 / 2024.
  • الورقة الثالثة: بيانات عن سنوات الامتحانات السابقة - إقرار ولي أمر الطالب بأنه لم يتقدم للامتحان.
  • الورقة الرابعة: تصديق خاص بطلبة المنازل.

وتحررت استمارة الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة، مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية - مع كتابة رقم تليفون ولى أمر الطالب.

ويقوم طالب الصف الثالث الإعدادي بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة، ويتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار فى جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب، وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

ويرفق بـ استمارة الصف الثالث الإعدادي  الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات، وهى الاستمارة الإلكترونية - بطاقة تحقيق الشخصية.

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