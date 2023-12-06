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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد جنازة زوج شقيقة شمس البارودي

شمس البارودى
شمس البارودى

قررت أسرة المستشار الراحل عادل حسن إسماعيل، زوج شقيقة الفنانة المعتزلة شمس البارودي، إقامة مراسم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر بمسجد الصديق بمساكن شيراتون.

ونعت الفنانة شمس البارودي زوج شقيقتها الراحل من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلة: "زوج أختي ناهد المستشار عادل حسن إسماعيل ترك حبيبى دار الفناء وذهب لدار البقاء، ينعم بإذن الله بروح وريحان ورب عنه راض غير غضبان، آخر تجمع فرحنا معا فى إفطار رمضان وعيد ميلاد الغالى شريك عمرى حسن، ولقاء الفرح الأكبر فى أعلى جنان الخلد مع الأهل والحبيب صلى الله عليه وسلم كل منا فى ميعاده، صبرا يا أختى فالمؤمن يقينه أننا كلنا إليه راجعون وكل من على هذه الدنيا فان ولا يبقى إلا وجه ربنا ذو الجلال والإكرام الحمد لله الحمد لله أللهم أجرنا فى مصيبتنا صبرا صبرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".

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وتأتي وفاة زوج شقيقة شمس البارودي بعد شهور قليلة من وفاة نجلها عبدالله حسن ، حيث رثت الفنانة شمس البارودي، نجلها الذي رحل عن عالمنا يوم 30 يوليو الماضي.

وكتبت شمس البارودي، عبر "استوري" حسابها الرسمي على "فيس بوك"،: “روح قلبي ومهجة روحي في حضن أرحم الراحمين، أسأله أن يكرمه، ويسعده، ويفرح قلبه التقي النقي، بكل ما حُرِمَ منه في دار الابتلاء، أسأله- سبحانه- أن يسكنه أعلى جنان الخلد، مع الصديقين والشهداء والصالحين”.

وأضافت: “وأن يزوجه من الحور العين، فأنت أعلم يا الله أنه يستحقها، الطيب الحنون الكريم الزاهد، صاحب البصيرة الثاقبة منذ طفولته، وكأنه- سبحانه- كان يعده لهذا اللقاء”.

وتوفي عبدالله حسن يوسف، يوم السبت الموافق 30 يوليو، عن عمر ناهز 35 عامًا، غرقًا في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي.

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