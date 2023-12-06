عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 أشخاص بتهمة الترويج للمحررات الرسمية المزورة في الجيزة

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى (البحيرة – الجيزة).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقى المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الاحوال المدنية التواصل الاجتماعي المحررات الرسمية تشكيل عصابى تزوير المحررات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

ترشيحاتنا

الإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

جرائم وحشية.. السعودية وقطر تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أردوغان: نعارض إنشاء «منطقة عازلة» في قطاع غزة

فى أحدث ظهور لها.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة عادي

إصابة 16 شخصا بالأقصر إثر انقلاب سيارة ميكروباص

مفاجأة بشأن أسماء المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازن صبري: علاقة بوينج العسكرية مع مصر "إستراتيجية" وتركيزنا على السوق الأفريقي في المستقبل

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

فيديو

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ