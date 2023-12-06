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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد المنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

 تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية منتجات المنافذ المتنقلة للشركة الوطنية للصناعات الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك إنطلاقاً من حرص محافظة المنوفية على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.


وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الكامل مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين والتى تتميز بجودتها العالية وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق لتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

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وتفقد محافظ المنوفية عدد من منتجات المنافذ والتي تضم ( الأرز ، السكر ، المكرونة ، وزيت ، ودقيق ، وبقوليات ، وغيرها من السلع الضرورية ) موجهاً بتمركز السيارات اليوم بمركز ومدينة الباجور وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وسيتم تواجد السيارات بشارع بنها وبحرى المدينة لضمان وصول المنتجات لكافة لأهالينا لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأكد المحافظ على أننا جميعاً نعمل من أجل خدمة المواطنين بما يلبي متطلباتهم في جميع  القطاعات الخدمية المختلفة وعلى كافة الأصعدة.


وشدد محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع وضبط منظومة الأسعار منعاً لأى ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكرى السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين.

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