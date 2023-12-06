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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: رفع 40 ألفا و230 طنا لتراكمات قمامة ونواتج هدم

رفع المخلفات
رفع المخلفات

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن أداء إدارة البيئة ووحدة المخلفات الصلبة فى رفع القمامة ونواتج الهدم خلال شهر نوفمبر ، حيث تم رفع ما يقرب من 40 ألف و 230 طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة و بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بمختلف أرجاء المحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون في دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة ، يأتي هذا في ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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وأشار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة أنه خلال شهر نوفمبر  تم رفع ما يقرب من ألفان و 200 طن مخلفات قمامة بمركز الشهداء ، و ما يزيد عن 9 آلاف و 200 طن بأشمون ، و أكثر من 6 الآف و 500 طن قمامة بمنوف ، 3 آلاف  و 40 طن مخلفات قمامة بمركز ومدينة شبين الكوم ،  3 ألاف و 195 طن قمامة ونواتج هدم بمركز الباجور ، وألفان و 50 طن تراكمات قمامة بمركز السادات ، مضيفاً أنه  تم رفع أكثر من 4 آلاف و 800 طن بمركز تلا ، 3 آلاف و 420 طن بمركز بركة السبع ، 43 طن تراكمات قمامة بمحيط المستشفى التعليمي ومعهد الكبد ، كما قامت شركة العهد الجديد للخدمات البيئية برفع ما يقرب من 5 آلاف طن تراكمات قمامة وذلك من خلال منظومة الجمع المنزلى بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم .
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة  والتأكد من رفع تجمعات القمامة أولاً بأول للإرتقاء بالمظهر العام ، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لعقود الجمع المنزلى وخطوط سير وأوزان السيارات المحملة بالتراكمات أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة .
 

 أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة ، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .

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