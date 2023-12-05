محافظ المنوفية: 500 مقر انتخابي جاهز لاستقبال 2 مليون و851 ألف مواطن

ترأس مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا للوقوف علي الإستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والمقرر إنعقادها أيام 10 ، 11 ، 12 ديسمبر 2023 ، مشدداً على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الإنتخابية والعمل بروح الفريق الواحد لإستقبال العرس الديمقراطى وظهور المحافظة بالشكل اللائق والمشرف لها.



جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة، مسئولي قطاعات المرور والمرافق، رئيس قطاع الكهرباء، ممثلي الازهر والمجلس القومي للمرأة، مديري المديريات الخدمية، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، مدير مرفق الإسعاف ، وعدد من الجهات المعنية.



واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى نسب المشاركة في العملية الإنتخابية بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 500 مقر انتخابي و 12 لجنة رئيسية و 574 لجنة فرعية بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم، مناشداً جموع أهالى وأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لإستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.



وخلال الإجتماع ، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الدورى على جميع اللجان والمقرات الإنتخابية والتأكد من مدى جاهزيتها من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم ، وكذا متابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان ، فضلاً عن توفير مولدات كهربائية للمقرات الإنتخابية ومراجعة جميع أعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية للجان وكذا لوحات الكهرباء الرئيسية ووضع خطة من خلال فرق عمل فنية تعمل على مدار الساعة وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات لمواجهة أي أحداث طارئة خلال العملية الإنتخابية.



كما كلف المحافظ الصحة ومرفق الإسعاف بتشكيل غرف عمليات لمتابعة العملية الإنتخابية ووضع خطة للطوارئ وتوفير أطقم نوبتجيات بكافة المستشفيات وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة علي المقرات الإنتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ، موجهاً شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإتخاذ كافة التدابير اللازمة والوقوف على الحالة الفنية لجميع خطوط وشبكات المياه والصرف الصحى والمتابعة اليومية لعدم إنقطاع المياه بكافة المقرات الإنتخابية والتأكيد على توفير فرق عمل فنية لمعالجة أي أعطال.



وأشار محافظ المنوفية حرصه التام على متابعة العملية الإنتخابية بنطاق المحافظة والمرور الميدانى للوقوف على الحالة العامة والمشهد الإنتخابى وكذا المتابعة اللحظية من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة وتذليل كافة العقبات أمام غرف العمليات الفرعية والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان نجاح العملية الإنتخابية .