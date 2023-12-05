لتميزها فى حفظ القرآن.. محافظ المنوفية يكرم بنت ساحل الجوابر ويهديها مكافأة

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطالبة أسماء السيد بالصف الثانى الثانوى ابنة قرية ساحل الجوابر بمركز الشهداء، وذلك تقديرا لتفوقها وتميزها فى حفظ القرآن الكريم كاملا وأدائها المتميز فى تلاوته، جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام.

وهنأ المحافظ الطالبة وأهداها درع المحافظة وشهادة تقدير ومكافأة مالية لتميزها ونبوغها فى حفظ كتاب الله فضلا عن تفوقها الدراسى، مؤكداً أنها نموذج مشرف وفخر لأبناء المنوفية ومثالاً يحتذى به للأسرة المصرية فى تربية وتنشئة الأجيال مما يساهم فى بناء وتنمية المجتمع.



وأعربت الطالبة عن امتنانها بهذا التكريم الذى يعد بمثابة دفعة قوية لها ولأمثالها من أبناء المحافظة والاستمرار فى مواصلة النجاح والتفوق ووجهت الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه الدائم للمتفوقين وتشجيعهم على مواصلة التقدم.

وأكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل للمتفوقين والنابغين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والاهتمام بهم والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كونهم أمل الحاضر والمستقبل ، متمنياً المزيد من التفوق والتقدم لإعلاء شأن المحافظة ورايتها محلياً وعالمياً.