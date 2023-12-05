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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر  وعلاج الأورام السرطانية تحت شعار  " انزل اكشف واطمن "  ضمن مبادرة"100 يوم صحة " بالمركز الصحي بشبين الكوم بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة،وهناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم ، والدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة .

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تفقد المحافظ نقطة الفحص بالمركزالصحى واطمئن على خط سير الحملة بداية من تسجيل البيانات وصولا إلى مرحلة التشخيص وتحرير خطابات إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة ، مشددا بحسن معاملة المواطنين وتنظيم العمل داخل نقطة الفحص وتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة ومؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة المواطنين .


وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الإدارات الصحية بتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.


من جانبها أوضحت الدكتوة رشا خضر وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وتضم " سرطان الرئة - سرطان القولون - سرطان البروستاتا -سرطان عنق الرحم " لجميع المواطنين فوق سن 18 عام بإجمالى 2 مليون و600 ألف مواطن  ومواطنة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة  وذلك من خلال فرق طبية تم تدريبهم على أعلى مستوى حيث يتم عمل استبيان الكترونى لتيسير عملية التشخيص والعلاج ،  مشيرة إلى أن مبادرة الأورام السرطانية تتواجد بعدد (242) وحدة صحية على مستوى المحافظة و6 مستشفيات هم " مستشفي منوف – مستشفي أشمون – مستشفي الباجور – مستشفي الشهداء – مستشفي الجامعة – المستشفي التعليمى " .
وأضافت وكيل وزارة الصحة أن هناك خطة تثقيفية لجميع المترددين من المدخنين  عن خطورة التدخين واهمية الإقلاع عنه ، حيث يتم توجهيهم إلى عيادة الإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة إليهم وخطة الإقلاع عنه حفاظا على صحتهم . 


من جانبه أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية ، وإتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

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