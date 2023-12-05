رئيس جامعة المنوفية: ملتزمون بالتحول نحو الأخضر للمساهمة في الحفاظ على البيئة

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية مؤتمر المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة الذي يعقد على مدار يومين.



وأوضح "القاصد" أن المؤتمر يتواكب مع انعقاد مؤتمر cop 28 الذي يعقد في الإمارات، ويهدف إلى المساهمة في جهود الدولة ووزارة التعليم العالي لوضع استراتيجيات فعالة للمحافظة على البيئة.



وأكد رئيس جامعة المنوفية حتمية الحفاظ على البيئة والتوجه نحو الأخضر وأن جامعة المنوفية تسعى إلى تحقيق الريادة في هذا الشأن.



وفي نهاية كلمته أثنى "القاصد" على فرق عمل وجهود الأمانة العامة للمؤتمر الذي يعد إحدى الحلقات ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



وخلال كلمته أشاد د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وضيف شرف المؤتمر بمبادرات الجامعة المتمثلة في ملتقى التوظيف ومصنع السجاد وغيرها من مبادرات جامعة المنوفية التي تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر فالمشروعات الصغيرة توجه وطني يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تسريع أثرها الإيجابي على الاقتصاد المصري.



كما ألمح أمين الأعلى للجامعات إلى تبني وزارة التعليم العالي الكامل لهذه الأفكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي المصري والتي تركز على الإمكانات المتوافرة لكل إقليم في مصر.

كما أشار د. رفعت إلى أن الحكومة المصرية تضع ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها وتعمل على دمج هذا الموضوع في عمل جميع المؤسسات المصرية. وذلك برعاية رئيس الجمهورية.



كما أكد أن وزارة التعليم العالي تعمل دائما على المساهمة في هذه الجهود من خلال إنشاء الصندوق الأخضر لدعم الاقتصاد الأخضر والاستدامة في مواجهة تغير المناخ.



وأعلن عن إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة من جامعة المنوفية.



وأكد الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر أن الجامعة لا تتوانى في بذل كل الجهود من أجل التحول إلى جامعة صديقة للبيئة.

يذكر أن المؤتمر يناقش العديد من الأفكار وأوراق العمل حول موضوعات مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة والتغيرات المناخية والبصمة الكربونية والاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وعلى هامش المؤتمر أقامت الجامعة ملتقى للتوظيف يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل لخريجي جامعة المنوفية

وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالمنوفية وتحت إشراف جمعية الخريجين كنوع من الربط بين الجامعة وسوق العمل.



كما نظمت الجامعة معرضا للمنتجات الصديقة للبيئة للشركات و وحدات الإنتاج التابعة لجامعة المنوفية.