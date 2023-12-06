عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا أجد كلمات لوصف الوضع الكارثي بغزة

غزة
غزة

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء: لا يمكنني اختيار الكلمات لوصف الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تصريحات له، أن هناك خطرا متزايدا من ارتكاب جرائم وحشية في غزة.

وقال تورك إنه طلب من إسرائيل إرسال فريق أممي للتحقيق بشأن الاعتداءات على الإسرائيليين وحتى الآن لم يصل الرد، مشددا على أنه يجب التحقيق في الانتهاكات الحقوقية التي وقعت بالأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر ومساءلة مرتكبيها.

وتابع تورك: "خسرنا زملاء لنا في غزة أثناء مهلة زمنية قصيرة وهذا أمر مقلق وخطير جدا"، لاتفا إلى أن عدد زملائنا الذين قتلوا في غزة 130 شخص وهو رقم صادم.

وأوضح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المستشفيات محمية وفقا للقانون الدولي ولكن الغارات استهدفت المستشفيات والمدارس بـ غزة وهذا أمر مقلق.

وعلى جانب آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، إن ما يقرب من 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 80% من إجمالي سكان غزة، نزحوا حتى الآن منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقالت الأونروا: "يلجأ ما يقرب من 1.2 مليون نازح داخليا إلى 156 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث تعيش أغلبية كبيرة، حوالي مليون شخص، في مرافق في وسط وجنوب قطاع غزة، في أماكن من بينها خان يونس ورفح".

وأضافت الأونروا أن "متوسط عدد النازحين في ملاجئ الأونروا يبلغ 10,326، أي أكثر من 4 أضعاف قدرتها الاستيعابية".

الأمم المتحدة توجه نداء عاجلا لـ إسرائيل بشأن غزة والضفة الغربية

الأمم المتحدة: توقف توزيع المساعدات في خان يونس بسبب شدة الأعمال العدائية

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة فولكر تورك قطاع غزة غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

موضوعات متعلقة

معظمهم بالشوارع.. الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين يصلون إلى رفح

الأمم المتحدة توجه نداء عاجلا لـ إسرائيل بشأن غزة والضفة الغربية

الأمم المتحدة: توقف توزيع المساعدات في خان يونس بسبب شدة الأعمال العدائية

ممثل تونس في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي: نهدف للوصول إلى 30% طاقة متجددة

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28

إسرائيل تهاجم الأمم المتحدة بسبب بيان عن هجوم 7 أكتوبر

ترشيحاتنا

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال

الزمالك يتلقى خطابا رسميا من الكاف لتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي

حظر تلقى دعم نقدي أوعيني للحملة الانتخابية للرئاسة من هذه الجهات بالقانون

شبانة: ضمك السعودي يسعى للتعاقد مع محمد الشناوي في يناير

المئات يشيعون جثمان نجل الشيخ الطبلاوي إلى مثواه الأخير.. صور

اعرف قرار المحكمة بشأن استئناف حكم صاحبة قناة يوميات أنوش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في معرض إيديكس 2023 |صور

فيديو

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ