عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: توقف توزيع المساعدات في خان يونس بسبب شدة الأعمال العدائية

خان يونس
خان يونس

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الإثنين، إن توزيع المساعدات توقف في محافظة خان يونس في غزة بسبب شدة الأعمال العدائية.

وأوضح “دوجاريك”، أنه “تم أمس توزيع محدود للمساعدات في محافظة رفح في غزة”.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات مدمرة ومكثفة في مناطق مختلفة بمدينة خان يونس ومحيطها، جنوب قطاع غزة.

وأفادت التقارير الواردة من غزة، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت سلسلة من الهجمات على مناطق بني سهيلا والشيخ ناصر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

بيان عاجل من أمريكا بشأن امتثال إسرائيل لمطالب حماية المدنيين في غزة

وزير الخارجية الإيراني يغادر طهران متوجها إلى موسكو

وقال أبو عبيدة: “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة، واستهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق”.

وأضاف: “كما تمكن مجاهدو القسام من دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

خان يونس غزة الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

المشرف على رواق الأزهر: فضيلة الإمام الأكبر بصحة جيدة ويمارس عمله

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من أمريكا بشأن امتثال إسرائيل لمطالب حماية المدنيين في غزة

خسائر فادحة.. الكشف عن سبب رفض حلف الناتو التدخل في أوكرانيا عسكريا

وزير الخارجية الإيراني يغادر طهران متوجها إلى موسكو

مرض غامض في الصين وارتفاع إصابات الالتهاب الرئوي بأوروبا.. تفاصيل

جرائم فساد.. الحكم على رئيس عربي سابق بالسجن 5 سنوات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات مكثفة على خان يونس في غزة

سيناتور أمريكي: العالم يشتعل حال بقاء بايدن في منصبه لولاية ثانية

نيويورك تايمز: صاروخ فلسطيني أصاب قاعدة إسرائيلية تحوي رؤوسا لصواريخ نووية

ترشيحاتنا

اختراق صفحة وزير الأوقاف على فيسبوك.. وقرار عاجل بشأن الواقعة

انقطاع شبه كامل للإنترنت في غزة

تطور جديد بشأن إصابة ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي وبلوزداد

"مشوفتش العربية من الضلمة"| تفاصيل التحقيقات مع المتسبب في مصرع أشرف عبد الغفور.. وصدمة مدوية لزوجته

قـ.ـتلى وجرحى بصفوف الاحتلال.. الجيش الإسرائيلي يصطدم بمقاومة شرسة داخل غزة

بسبب الثلوج .. تجمد طائرة وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في أوروبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوة جسدية ونشاط دائم.. فوائد جديدة للشاي والقهوة

كان نفسهم يتزوجوا.. رسالة مؤثرة من أب فلسطيني بعد استشهاد أولاده| فيديو

لا صوت لبشر.. فلسطيني يبحث عن مفقودين داخل منطقة بقطاع غزة |شاهد

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور تكشف صدمتها بعد رحيل والدها.. شاهد

فيديو

بسبب الثلوج .. تجمد طائرة وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في أوروبا

زلزال عنيف يضرب تركيا والسكان يفرون للشوارع.. ومخاوف من تكرار الكارثة

في انتظار كـارثـ ـة.. دولة تعلق الطيران وتغلق المدارس وتجلي الآلاف

المقـ ـاومة الفلسطينية تحول الدبابات وناقلات جنود الاحتلال لكتل نار مشتعلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ