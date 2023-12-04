الأمم المتحدة: توقف توزيع المساعدات في خان يونس بسبب شدة الأعمال العدائية

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الإثنين، إن توزيع المساعدات توقف في محافظة خان يونس في غزة بسبب شدة الأعمال العدائية.

وأوضح “دوجاريك”، أنه “تم أمس توزيع محدود للمساعدات في محافظة رفح في غزة”.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات مدمرة ومكثفة في مناطق مختلفة بمدينة خان يونس ومحيطها، جنوب قطاع غزة.

وأفادت التقارير الواردة من غزة، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت سلسلة من الهجمات على مناطق بني سهيلا والشيخ ناصر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال أبو عبيدة: “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة، واستهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق”.

وأضاف: “كما تمكن مجاهدو القسام من دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.