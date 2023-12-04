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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يغادر طهران متوجها إلى موسكو

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين العاصمة طهران متوجها إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين، سيعقد غدا الثلاثاء في موسكو بحضور الوزير الإيراني.

وأفادت الوكالة الإيرانية أن "عبد اللهيان" سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية سائر الدول الاعضاء في هذا الاجتماع.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، على أهمية التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين نظرا للفرص الاقتصادية المختلفة والتحديات البيئية المشتركة في هذه المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة "إرنا".

وأضاف  أن الطاقات المتوفرة في بحر قزوين، التي من شأنها أن تعجل في وتيرة العلاقات التجارية متعددة الأطراف بين الدول الساحلية، تحظى بأهمية خاصة لدى سياسة حسن الجوار التي تنتهجها الحكومة الايرانية.

 

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان طهران بحر قزوين

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